Corona: Weil mahnt gemeinsamen Stufenplan an

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident in Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat für die nächste Bund-Länder-Beratung zum Corona-Kurs einen gemeinsamen Stufenplan für mögliche Lockerungen angemahnt.

„Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es schon in der vergangenen Woche hierzu einen gemeinsamen Stufenplan gegeben hätte“, sagte Weil am Mittwoch im Landtag in Hannover. Immerhin sei über weitere Perspektiven diskutiert worden und es gebe d