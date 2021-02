Ein heller Wanderweg ist in der Heide zu sehen.

picture alliance / dpa/Symbolbild

Lüneburg. Ein neues Naturfilmfest soll das Leben rund um die Lüneburger Heide beleuchten.

Das „Films for Future“ sucht nach Angaben der Veranstalter Antworten auf die Frage, „wie wir uns ein liebens- und lebenswertes Leben in der Zukunft vorstellen, das unsere natürlichen Lebensgrundlagen nicht mehr schädigt, und was wir dafür