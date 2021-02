0:2 gegen Köln: Vierte Bremerhaven-DEL-Niederlage in Serie

Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga erneut verloren.

Die Seestädter unterlagen am Dienstag den Kölner Haien mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) und kassierten die vierte Niederlage in Serie. In der Nordstaffel fiel die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch hinter den Eisbären Berlin und der Düsseldorfe