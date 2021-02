Blick auf die Weser.

-/TeleNewsNetwork/dpa

Verden (Aller). Die Schifffahrt auf der Mittelweser in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist wieder freigegeben.

Dies teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser in Verden am Dienstag mit. Wegen der anhaltenden niedrigen Temperaturen hatte sich zunehmend Eis auf der Weser gebildet. „Aus diesem Grund musste die Schifffahrt am vergangenen Sonnt