Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Brake (Unterweser). Polizei und Kommunen im Landkreis Wesermarsch haben verstärkte Kontrollen wegen der nächtlichen Ausgangssperre ab Dienstagabend angekündigt.

Nicht nur in den Städten, auch auf dem Land werde es Kontrollen geben, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung in Brake. Wegen einer hohen Ansteckungsrate mit dem Coronavirus gelten in dem Kreis zwischen Weser und Jadebusen eine Woche lang