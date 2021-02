Das Gebäude der Forschungsstelle Küste.

Volker Bartels/dpa/Archivbild

Norderney. Der Umzug der Forschungsstelle Küste (FSK) des Landes Niedersachsen von der Insel Norderney auf das Festland steckt in den letzten Zügen.

Ein Spediteur liefere in diesen Tagen die ausgeräumten Materialien und Einrichtungsgegenstände von der Insel an den Standort des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden (Kreis Aurich