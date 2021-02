Blick auf das Logo des Versandhandels Amazon.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Lüneburg. Wie verändert das Logistikunternehmen Amazon unsere Städte? Für dieses und weitere 13 Forschungsprojekte zum digitalen Wandel bekommt die Leuphana Universität Lüneburg Fördermittel in Höhe von insgesamt fast 1,2 Millionen Euro.

Dies teilte die Universität am Dienstag mit. In drei Teilstudien wird es in dem Projekt von Armin Beverungen darum gehen, wie Amazon als weltgrößter Online-Händler die Eigenschaften und Beziehungen des städtischen Raums verändert. Zudem so