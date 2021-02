Feuer Gefängniszelle: Häftling kurz in Klinik

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr.

picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Braunschweig. In einer Zelle der JVA in Braunschweig ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Ein 34-jähriger Insasse sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht worden, sagte Polizeisprecher Jonas Brockfeld am Dienstag. Der Häftling wurde ihm zufolge auch in der Klinik von JVA-Beamten bewacht. Anstaltsleit