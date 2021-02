Ein Verkehrsschild, auf dem vor Schnee- und Eisglätte gewarnt wird, ist mit Schnee bedeckt.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Gifhorn. In Niedersachsen ist es auf glatten Straßen besonders im Landkreis Göttingen zu wetterbedingten Unfällen gekommen.

Am Montagabend sei es „in kürzester Zeit zu einer massiven Anzahl an Verkehrsunfällen gekommen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. An insgesamt zehn Unfällen seien 16 Autos beteiligt gewesen. Zwei Personen seien leicht verletzt