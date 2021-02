Jan Böhmermann, TV-Entertainer, spricht.

Matthias Balk/dpa/Archivbild

Bremen. Jan Böhmermann hat der wachsenden Influencer-Szene seine alte Heimat Bremen als Top-Destination und gute Alternative zu Dubai ans Herz gelegt - nun gibt es tausende Interessenten.

Auch in der Hansestadt gebe es in Kooperation mit dem „Oberhaupt des Bremer Herrscherhauses“, Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), die Chance auf eine staatlich anerkannte Influencer-Lizenz, hatte der Satiriker und Journalist am Freit