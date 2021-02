Mehrfamilienhaus in Diepholz in Brand – 300.000 Euro Schaden

In einem Mehrfamilienhaus in Diepholz ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

NWM-TV

Diepholz. In einem Mehrfamilienhaus in Diepholz ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 3.35 Uhr wurde der Feuerwehr über Notruf ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Willenberg gemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei schlugen die Flammen bereits aus d