Mehrfamilienhaus in Brand

Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Diepholz. In einem Mehrfamilienhaus in Diepholz ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

In dem Haus befinden sich drei Wohnungen, es wurden keine Menschen verletzt, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Die Beamten seien gegen 3.30 Uhr alarmiert worden, die Löscharbeiten der Feuerwehr liefen nach Angaben der Polizei auch f