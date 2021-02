Eis an dem Dachüberhang eines Hauses schmilzt.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Brake (Unterweser). Schnee, Eis und frostige Temperaturen haben Teile Niedersachsens in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Damit könnte es bald vorbei sein, denn es naht mildere Meeresluft. Eine kritische Hochwasserlage wird aber zunächst nicht erwartet.

Trotz des einsetzenden Tauwetters ist die Gefahr für Hochwasser und Überschwemmungen in Niedersachsen in den nächsten Tagen eher gering. Die Wasserstände in den Gewässern würden zwar steigen und es werde nach aktuellem Stand auch zahlreiche