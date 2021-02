Eine Frau betritt das Landgericht Hannover.

Hannover. Ein 59-Jähriger soll seine Ex-Partnerin auf einer Landstraße abgepasst und erstochen haben - zum Auftakt des Mordprozesses im Landgericht Hannover hat sich der Angeklagte auf Erinnerungslücken berufen.

Er könne nicht sagen, ob er am Tatort war, ließ der Mann durch seinen Verteidiger am Dienstag erklären. Der Pole soll Ende August 2020 das Auto der 42-Jährigen ausgebremst und mit einem Hammer die Seitenscheibe eingeschlagen haben. Laut An