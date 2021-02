Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf der B65.

Julian Stratenschulte/dpa

Göttingen. Nach dem Schnee kommt Eis: Der Wetterdienst warnte angesichts des einsetzenden Tauwetters vor glatten Straßen. Am Montagabend häuften sich die Unfälle. Zum Teil fielen die Schulen aus.

In mehreren Landesteilen Niedersachsens ist es am Montag zu glättebedingten Unfällen gekommen. Die A7 wurde von der Anschlussstelle Göttingen bis zum Rasthof Göttingen in Fahrtrichtung Süden am Abend gesperrt. Die Streufahrzeuge der Autobah