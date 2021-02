Justitia mit Sonne und Taube.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Lüneburg. Die derzeitige Schließung von Friseurgeschäften in Niedersachsen ist rechtens.

Das hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg entschieden. Damit lehnten die Richter des 13. Senats den Antrag der Inhaber eines Friseurbetriebs im Landkreis Cloppenburg gegen die Corona-Verordnung ab, wie es in einer Mitteilung am Montag