Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, spricht.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält es mit Blick auf die Corona-Lage für verfrüht, sich beim Thema Osterurlaub schon jetzt festzulegen.

„Wir müssen abwarten, wie sich die Inzidenzen in Deutschland und auch der sogenannte R-Wert, also die Zahl der Menschen, die ein Infizierter im Schnitt ansteckt, weiter entwickeln werden“, sagte Weil am Montag in Hannover. Zudem sei noch n