Eisbrecher in Elbehäfen im Einsatz

Der Eisbrecher „Wisent“ bricht die Eisdecke im Hafen von Dömitz an der Elbe auf.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Dömitz. Auf der Elbe gibt es nur etwas Treibeis, aber in Elbhäfen und an Schleusen sind Eisbrecher im Einsatz.

Im Hafen von Dömitz (Mecklenburg-Vorpommern) brach am Montag mit rund 1000 PS im Motorraum der Eisbrecher „Wisent“ das Hafenbecken frei. Der Eisbrecher sei in den vergangenen Tagen auch in den Häfen Tießau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und