Lüneburg. Eine 22-jährige Frau aus Bardowick ist wegen des Tötens ihres neugeborenen Sohnes zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Mit diesem Urteil ist der Prozess am Montag vor dem Lüneburger Landgericht bereits am zweiten Verhandlungstag zu Ende gegangen. Das Gericht stellte den offenen Vollzug in Aussicht. „Es tut mir leid, ich wollte das nicht“, war der einzige S