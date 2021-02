Die Polizisten der Autobahnpolizei Ahlhorn waren in einem zivilen Fahrzeug unterwegs. (Symbolfoto)

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück/Ahlhorn. Die Autobahnpolizei Ahlhorn stellte am vergangenen Wochenende mehr als ein dutzend Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Autobahn A1 zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Bremen-Brinkum fest. Ein Verkehrsteilnehmer war 80 km/h zu schnell unterwegs.

Die Polizisten waren mit einem zivilen Streifenwagen unterwegs, dessen Besatzung die festgestellten Verstöße per Video dokumentierte. Die Beamten kontrollierten sowohl die Fahrzeuge in Fahrtrichtung Osnabrück als auch in Fahrtrichtung Breme