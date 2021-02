Rentner stirbt nach Sturz in Hafenbecken: Enkel will helfen

Ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Neuharlingersiel. Ein 73 Jahre alter Rentner ist bei einem Spaziergang im Hafen von Neuharlingersiel (Kreis Wittmund) ins eiskalte Wasser des Hafenbeckens gestürzt und gestorben.

Sein 20 Jahre alter Enkel, der mit ihm unterwegs war, sprang in das Wasser und versuchte, seinen Großvater zu retten, wie ein Polizeisprecher in Wilhelmshaven am Montag sagte. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.Der Rettungsversuch de