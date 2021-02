Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Nordhorn. Im Emsland hat die Polizei am Wochenende eine illegale Karnevalsfeier aufgelöst.

In Haren feierten neun Menschen zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch einen Erste-Hilfe-Kurs mit 20 Teilnehmern beendete die Polizei am Sonntag in Nordhorn. Die Kursteilnehmer hielten sich demnach nicht an die Hygienemaßnahme