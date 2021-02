Eine Warnleuchte steht auf einem verschneiten Gleis.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hannover. Aufgrund von Glatteis und strengem Frost ist der Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen stark eingeschränkt.

An vielen Orten kann es am Montag zu Verspätungen und Ausfällen kommen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Am frühen Montagmorgen entfallen Züge zwischen Braunschweig und Schöppenstedt, Braunschweig und Herzberg, Göttingen und Einbeck-Mitte