Ein Ball geht ins Netz.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Der deutsche Meister VfL Wolfsburg hat das Verfolgerduell der Frauenfußball-Bundesliga gewonnen.

Der Tabellenzweite besiegte die drittplatzierte TSG Hoffenheim am Sonntag mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte Svenja Huth in der 55. Minute. Lena Goeßling schoss in der Schlussphase noch einen Elfmeter an den Pfosten (83.).Das Sp