Eine Mitarbeiterin bringt an einem Drive-In-Restaurant in Hechthausen Essen zu einem Traktor.

Hechthausen. Rund 600 Treckerfahrer sind am Wochenende zu einem improvisierten Drive-In-Schnellimbiss in Hechthausen im Kreis Cuxhaven getuckert.

„Alle sind satt geworden und haben Wartezeiten in Kauf genommen“, sagte Veranstalter Thorsten Golsch am Sonntag. Rund 250 Trecker seien am Samstagabend angerollt, am Sonntag noch einmal rund 350. Das kalte Schneewetter sei kein Hindernis g