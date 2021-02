Ein Paar steht am Valentinstag auf dem zugefrorenen Steinhuder Meer und beobachtet den Sonnenaufgang.

Moritz Frankenberg/dpa

Wunstorf. Schönstes Winterwetter und zugefrorene Gewässer haben am Wochenende die Menschen ins Freie gelockt. Ob auf dem Steinhuder Meer, in Bremen oder in Ostfriesland - Erwachsene und Kinder tummelten sich auf den Eisflächen. Im Harz blieb es ruhiger. Die Polizei warnte indes vor dem Betreten.

Das zugefrorene Steinhuder Meer hat am Wochenende Tausende Besucher angelockt. Bereits zum Sonnenaufgang am Sonntag tummelten sich einige Frühaufsteher bei Steinhude auf dem Eis. Besonders die Route zur Insel Wilhelmstein war beliebt. Nach