Die Isomatte und der Schlafsack eines Obdachlosen am Trammplatz in Hannover im Schnee.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Angesichts des strengen Winters hat die Landesarmutskonferenz dazu aufgefordert, sofort Hotels und ähnliche Wohnmöglichkeiten für Obdachlose anzumieten.

„Die Unterbringung in Provisorien wie Kirchen oder Volkshochschulen kann nur ein erster Schritt sein“, sagte der Sprecher der Landesarmutskonferenz Niedersachsen, Lars Niggemeyer, am Samstag. Die Unterbringung in Sammelunterkünften sei mit