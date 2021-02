Zwei FFP3 Atemschutzmasken liegen auf einem Tisch im Sonnenschein.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. Der Landkreis Wesermarsch hat am Samstag die Grenze von 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten.

Wie das Landesgesundheitsamt in Hannover mitteilte, lag dieser so genannte Inzidenzwert bei 231,4 (Stand: Samstag, 09.00 Uhr). Den zweithöchsten Sieben-Tage-Wert in Niedersachsen verzeichnete demzufolge der Landkreis Vechta mit 191,9. Der