Hannover. Zwei Obdachlose sind in Hannover verletzt worden, weil ein unbekannter Mann ihnen je eine Flasche mit einer ätzenden Flüssigkeit geschenkt hat.

In beiden Fällen hielten die Opfer das Getränk für Wodka, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie erlitten Verätzungen der Speiseröhre. Zunächst wurde am 21. Januar ein 50-Jähriger so stark verletzt, dass er im Krankenhaus aufgenommen we