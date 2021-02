Kosmetikerinnen in Bremen fordern berufliche Anerkennung

Kosmetikerinnen und Kosmetiker demonstrieren mit Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand vor dem Rathaus für berufliche Anerkennung.

Sina Schuldt/dpa/Aktuell

Bremen. „Nicht nur der Friseur ist systemrelevant“ - mit solchen Losungen haben etwa 20 Kosmetikerinnen am Freitag in Bremen für eine Anerkennung ihres Berufs demonstriert.

