Das Logo der MV Werften ist am Werftgelände in Stralsund zu sehen.

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Wismar. Die IG Metall Küste hat vor Beginn der Verhandlungen zum Stellenabbau auf den MV Werften ihre Forderung nach Erhalt der Schiffbaubetriebe in Wismar, Rostock und Stralsund bekräftigt.

„Für uns bleibt es entscheidend, dass an allen drei Standorten am Ende des Tages Perspektive möglich ist“, betonte IG Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich am Freitag in einer Online-Pressekonferenz. Fortführungsmodelle, bei denen die Bele