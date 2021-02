Das Logo von Volkswagen ist auf dem Werksgelände zu sehen.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern ist bei deutlichen regionalen Unterschieden insgesamt mit einem leichten Rückgang bei den Verkäufen ins Jahr gestartet.

So wurden im Januar weltweit über alle Marken 824 800 Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert und damit 1,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie VW am Freitag in Wolfsburg mitteilte.Gekennzeichnet war der Jahresbeginn von einem starken