Symbolfoto: dpa

Vechta. Kopfschütteln in Hannover und Vechta: Ein offenbar an Corona erkrankter Arzt steckt in seiner Praxis 200 Patienten an. Auch die britische Corona-Variante sorgt für Alarm im Kreishaus, die Behörde fährt die Testungen dramatisch hoch.

Der Corona-Ausbruch im Landkreis Vechta geht nach Einschätzung des niedersächsischen Krisenstabs auch auf einen erkrankten Arzt zurück. "Da hat ein Hausarzt weiter behandelt, obwohl er Symptome hatte", sagte Krisenstabsleiter Heiger Scholz