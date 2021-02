Winterwetter mit Sonne am Wochenende: Warnung vor Eisflächen

Schnee liegt an einer Brücke über dem Mittelkanal.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Aktuell

Langenhagen. Nach teils chaotischen Wetterbedingungen dürfen sich viele Menschen im Nordwesten auf eine ruhigere Verkehrslage und etwas Sonne freuen. Auf einen Bereich schauen Polizei und Behörden aber mit großer Sorge.

Während sich der Verkehr auf Straßen und Schienen zunehmend normalisiert, müssen sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Wochenende weiterhin auf Kälte einstellen. Am Samstag zeigt sich auch die Sonne bei Temperaturen von minus 3 G