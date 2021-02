Anhaltende Minusgrade und Nebel am Wochenende erwartet

Nebel hängt in den Baumwipfeln im Tannenwald.

Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild

Langenhagen. Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich am Wochenende weiterhin auf Kälte einstellen.

Am Samstag zeigt sich auch die Sonne bei Temperaturen von minus 3 Grad in Bremen und Hannover, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Osten Niedersachsens wird teils zäher Nebel und Hochnebel erwartet. In der Nacht zum Sonntag l