Eine goldfarbene Justitia-Figur.

Britta Pedersen/ZB/dpa/Symbolbild

Münster. Es geht wieder um schweren sexuellen Missbrauch. Diesmal in einer Wohnung in Hannover. Das Landgericht Münster will ein weiteres Urteil im Missbrauchskomplex Münster sprechen.

Im Missbrauchskomplex Münster verkündet das Landgericht Münster heute ein weiteres Urteil. Der Angeklagte 50 Jahre alte Mann aus Hannover soll den Ziehsohn des 27 Jahre alten Hauptangeklagten im Herbst 2019 in einer Wohnung an seinem Wohnor