Erste Stadtbahnen in Hannover fahren ab Montag wieder

Stadtbahnen stehen bei Schnee im Depot.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Nach dem massiven Wintereinbruch sollen in der Landeshauptstadt Hannover ab Montag erste Stadtbahnen wieder fahren.

Ziel sei, am kommenden Montag „zumindest einige Streckenäste wieder in Betrieb nehmen zu können“, teilte der Betreiber Üstra am Donnerstag mit. Bis dahin seien die Fahrgäste gebeten, auf geeignete Busverbindungen auszuweichen. „Unsere Mita