Rocket Factory will 25 Millionen Euro Kapital einsammeln

Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Bremen. Das Start-up-Unternehmen Rocket Factory Augsburg (RFA) will in einer neuen Finanzierungsrunde 25 Millionen Euro an frischem Kapital einsammeln.

Das kündigte das Unternehmen, das eine kleine Trägerrakete für den Transport von Satelliten ins All entwickelt, am Donnerstag im Rahmen einer Online-Veranstaltung des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB an. Das Start-up habe mittlerweile mit dem