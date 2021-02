Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) spricht.

Ole Spata/dpa

Hannover. Alle Lehrkräfte und Kita-Beschäftigten in Niedersachsen können bis zu den Osterferien einmal wöchentlich kostenlos einen Corona-Schnelltest machen lassen.

Dafür hat das Land bis zu 40 Millionen Euro reserviert, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover an. Die Tests, die in Arztpraxen vorgenommen werden, beginnen in der kommenden Woche. Ein ähnliches Testang