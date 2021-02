Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) spricht.

Ole Spata/dpa

Hannover. In der Corona-Krise will das Kultusministerium die Digitalisierung und den Gesundheitsschutz an Schulen vorantreiben. Im März soll nach Möglichkeit wieder mehr Unterricht in der Klasse möglich werden, nach den Osterferien wird wieder Präsenzunterricht für alle angestrebt.

Schnelltests, mehr Unterricht in der Klasse und ein Stärken von Schülern und Lehrkräften in der Corona-Krise: Mit einem Bündel von Maßnahmen will das Kultusministerium die Weichen für eine schrittweise und sichere Rückkehr zu mehr Normalitä