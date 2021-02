Ordnete die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen für Niedersachsen ein: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Hannover. Stundenlang haben die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin am Mittwoch um den richtigen Weg in der Corona-Pandemie gerungen. Wie Niedersachsen mit den Beschlüssen umgeht, hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) noch am Abend in Hannover erklärt.

"Gäbe es die neuen aggressiven Virusmutationen nicht und würden wir uns auch weiterhin konsequent der 50er-Inzidenz nähern, könnten wir deutliche Lockerungen in Aussicht nehmen. Wir haben es jedoch mit Mutanten zu tun, die ansteckender sind