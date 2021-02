Die Feuerwehr rückt aus.(Symbolfofo)

Michael Gründel

Oldenburg. Nach einem Brand in einer Doppelhaushälfte am Schulweg in Oldenburg ist am frühen Mittwochmorgen eine Person tot aufgefunden worden.

Ein Anwohner hatte laut Bericht der Polizei gegen 3.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Daches wahrgenommen und die Rettungskräfte alarmiert. Im Haus stellten die Beamten dann fest, dass das Feuer offenbar im Obergeschoss des