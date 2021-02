Eine Polizeikelle wird in die Höhe gehalten.

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Rotenburg (Wümme). Kleinvieh macht auch Mist: Eine Spedition soll nach Polizeiangaben mehrere Hundert überladene Lastwagen mit Hühnerkot in norddeutsche Biogasanlagen geschickt haben.

Manche Lkws beförderten 55 Tonnen Hühnerdreck statt der zulässigen 40 Tonnen, wie die Polizei in Rotenburg am Mittwoch mitteilte. Den Vermögensvorteil für die Spedition schätzten die Ermittler auf mehr als 200 000 Euro. Sie regten an, dies