Eiszapfen hängen vor den Fenstern eines Wohnhauses.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Göttingen. In Göttingen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zu Mittwoch mit minus 23,1 Grad die tiefste Temperatur in Niedersachsen gemessen.

Das bestätigte ein Meteorologe am Morgen. Laut dem Wetterdienstleister Meteogroup wurden in Northeim im Ortsteil Wetze sogar minus 27,1 Grad gemessen - und damit der tiefste Wert in ganz Deutschland. Der DWD betreibe an diesem Ort keine Me