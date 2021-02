Der Wüstenluchs „Philipp“ ist in einer Quarantänestation zu sehen.

Jörg Beckmann/Tiergarten Nürnberg/dpa/Archivbild

Schwaig bei Nürnberg. Der in der Oberpfalz beschlagnahmte Wüstenluchs „Philipp“ soll in Kürze umziehen.

Der in der Oberpfalz beschlagnahmte Wüstenluchs „Philipp“ soll in Kürze umziehen. Die Raubkatze werde vorübergehend in die Wildtierauffangstation Sachsenhagen in Niedersachsen verlegt, sagte der stellvertretende Leiter des Tiergartens Nürnb