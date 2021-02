Johanne Modder, Fraktionsvorsitzende der SPD in Niedersachsen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Lehrer und Kita-Erzieher sollen nach Willen der SPD im niedersächsischen Landtag früher als bisher geplant gegen Covid-19 geimpft werden.

Statt in Phase 3 der Impfungen sollten sie wie etwa Menschen ab 70 Jahre und Polizisten schon in Phase 2 zum Zug kommen, sagte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder am Mittwoch in Hannover. „Ich glaube, da sind die Beschäftigten in Schulen un