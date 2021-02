250 Kühe bei Brand in Stall gerettet

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Traktor.

-/Feuerwehr Landkreis Leer/dpa

Uplengen. Bei dem Feuer in einem Stall im ostfriesischen Uplengen (Landkreis Leer) sind 250 Kühe gerettet worden.

Die Tiere seien unverletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Leer am Mittwoch. In der Nacht war demnach ein Traktor im Futtergang des Stalls in Brand geraten. Auch Teile des Futters fingen Feuer. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen d