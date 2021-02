Überfall in der eigenen Wohnung: 83-Jährige tödlich verletzt

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Peine. Bei einem Überfall an der eigenen Wohnungstür ist eine 83-Jährige am Dienstag in Peine tödlich verletzt worden.

Zwei Unbekannte hätten am Nachmittag an der Tür der Wohnung der Seniorin und ihres Mannes geklingelt, teilte die Polizei mit. Nachdem der 87-jährige Mann die Tür geöffnet hatte, schlugen die Täter den Angaben zufolge ohne Vorwarnung auf ih