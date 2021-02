Patrick Twumasi, Stürmer bei Hannover 96.

Hannover. Stürmer Patrick Twumasi wird Hannover 96 in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der 26-Jährige hat sich beim 2:1-Erfolg im Niedersachsen-Derby bei Eintracht Braunschweig am Samstag einen Faserriss an der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur zugezogen, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. „Er wird die näch