Ein Mann befreit im Landkreis Hildesheim den Gehweg vom Schnee.

Julian Stratenschulte/dpa

Offenbach am Main. Auf die heftigen Schneefälle in den vergangenen Tagen in weiten Teilen Niedersachsens folgt nun Dauerfrost.

In der Nacht zum Mittwoch sollen die Temperaturen im Harz und rund um Göttingen bis minus 20 Grad zurückgehen. „Das kommt in Niedersachsen nicht so häufig vor“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag. Selbst a